Sis atencions per agressions masclistes

La Creu Roja ha estat present als esdeveniments nocturns de cinc festes majors a l’estiu

La Creu Roja Andorrana ha estat present durant els mesos d’estiu en cinc esdeveniments nocturns a les parròquies d’Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Encamp, per a la celebració de les festes majors. El dispositiu del punt lila s’ha complementat amb un punt de socors per crear d’aquesta manera una sinergia que agilitzi els tràmits relacionats amb la tasca d’actuar i prevenir. El resultat, segons va informar ahir la Creu Roja, ha estat positiu, amb un total de sis intervencions del punt lila i 28 assistències relacionades amb l’oci nocturn (malestar i consum d’alcohol). No es va voler