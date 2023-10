Sercotel obre hotel a Escaldes-Engordany

Actualitzada 06/10/2023 a les 14:21

La cadena hotelera Sercotel obre el mes que ve el primer hotel de la cadena al Principat, el Sercotel Delfos Andorra. Ubicat a Escaldes-Engordany, l'hotel de quatre estrelles compta amb 180 habitacions, aparcament, dos restaurants i sales de reunions amb capacitat per a 250 persones. La gestió per part de Sercotel s'iniciarà el mes de novembre com a resultat d'un acord a llarg termini amb la família Daban, propietaris de l'establiment. Tanmateix, la propietat invertirà 4 milions d'euros en els propers mesos per fer una renovació completa de les habitacions i espais de l'hotel.