Montaner insisteix que el suplement salarial de Costa "no era ètic"

Actualitzada 06/10/2023 a les 14:07

Carine Montaner ha fet arribar avui un vídeo als mitjans de comunicació per "fer memòria i explicar les coses com són" en relació al cas Costa, després que ahir es conegués que l'exconseller liberal i expresident del grup parlamentari independent (Acció) demana a Montaner 64.000 euros per, segons ell considera, haver renunciat al complement salarial que rebia per la condició de conseller amb dedicació exclusiva.La consellera d'Andorra Endavant cita en el vídeo que Ferran Costa cobrava 4.000 euros per ser president del grup parlamentari sense tenir dedicació exclusiva, "fins aquí cap problema", diu Montaner, que indica que "el problema ve quan Costa es va posar un salari suplementari a nivell de la dotació de grup, com si fos conseller a ple temps". "Rebia 2.000 euros del Consell General i 2.000 euros de dotació de grup, és a dir 4.000 euros com a president de grup, més la part de ple temps a nivell de la seva dotació de grup, cobrava més que un cap de Govern", manifesta Carine Montaner, que explica que "arran d'un error de la CASS ens vam adonar a nivell del Consell que hi havia realment un problema de redacció a nivell del reglament".Montaner assegura que "no té res a veure" la seva situació amb la de Costa i exposa que "jo era consellera a ple temps, cobrava 2.000 euros del Consell, 2.000 del grup parlamentari i era a ple temps, no tenia empreses ni feia classes a la universitat perquè era incompatible". "Quan vaig marxar de terceravia vaig renunciar al meu salari a ple temps perquè una consellera no adscrita no pot tenir ple temps i, per tant, cobrava la meitat, com un conseller ras i fent moltes hores", explica al vídeo, dient que Costa "sent president de grup, sense tenir dedicació exclusiva, s'havia posat un salari suplementari de ple temps amb la dotació de grup, cobrava més que un cap de Govern i això no podia ser, podia ser amb el reglament del Consell perquè estava mal redactat, i he insistit que s'ha de canviar, però a nivell ètic i de maneres de fer no estava d'acord i he intentat a nivell de l'esfera purament política canviar les coses, perquè un conseller general té poder de canviar les coses convencent als seus companys".