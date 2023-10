Homenatge a la gent gran amb 'Música per la memòria'

Actualitzada 06/10/2023 a les 06:08

Creand Fundació organitza dilluns 9 d’octubre el concert Música per la memòria, un espectacle que intenta ser un homenatge a la gent gran i que, tot i que va adreçat especialment als usuaris de L’espai, també està obert a tots els padrins del país. La proposta serà a càrrec d’un quintet de corda i un percussionista de l’ONCA, que narraran una història sobre l’amor i el pas del temps a través de les paraules d’un actor, segons indiquen en nota de premsa. El repertori està format per cançons com Angelitos negros, Dos gardenias, Bésame mucho o Si tu me dices ven, entre altres clàssics de la memòria col·lectiva.

El quintet està format per Francesc Planella i Àlex Arajol, als violins; Sílvia Garcia, a la viola; Mireia Planas, al violoncel, i Òscar Llauradó, al contrabaix, acompanyats per Lluís Cartes, a la percussió, i per l’actor Ivan Caro, en el paper de Bartolí.