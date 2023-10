El Govern vol fer el règim simplificat de comptes més senzill

El nou reglament afectarà els negocis que facturen menys de 600.000 euros l’any

El secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, va avançar ahir que el ministeri d’Economia es planteja la possibilitat de fer més senzill el règim simplificat de comptes, és a dir, el balanç de beneficis i pèrdues que han de presentar els negocis a final d’any per fer la liquidació de l’impost de societats (IS). Afecta, únicament, els negocis que facturen anualment per sota de 600.000 euros, ja que se’ls demana menys documentació respecte a les que facturen per sobre d’aquest llindar. Govern vol ara modificar-ho i facilitar-ho encara més per alleugerir la feina de les empreses. “Són