Actualitzada 06/10/2023 a les 11:37

La policia va detenir durant la mitjanit de dimecres a Andorra la Vella un home per agredir la seva parella. L'arrestat, de 44 anys va començar a trencar objectes del domicili amb actitud agressiva i quan la dona va intentar calmar-lo la va agredir davant del fill menor de la parella. L'home va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral per violència de gènere.