El pacte guanyador de les darreres eleccions comunals no pot reeditar-se a causa del trencament de la confiança entre formacions

Demòcrates-Acció Comunal d’Ordino treballa en una llista amb noms com els de Berna Coma i Eduard Betriu amb l’objectiu de derrotar a les urnes la que molt probablement serà la candidata liberal a les eleccions comunals vinents, l’encara cònsol menor Eva Choy. Segons va poder saber el Diari, DA-ACU ha pensat en la consellera general i el conseller comunal d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat com a possibles candidats al voltant dels quals podria articular-se una llista guanyadora. El que sí que pot afirmar-se amb total certesa és que Liberals no tornarà a pactar amb Demòcrates en aquestes eleccions comunals. La nova