L’exconseller liberal i d’Acció culpa la consellera d’haver filtrat informació i d’haver de renunciar al complement per la pressió social

L’exconseller liberal i expresident del grup parlamentari independent (Acció) Ferran Costa va presentar el setembre passat un complement de demanda en la querella contra l’actual consellera d’Andorra Endavant Carine Montaner, perquè satisfaci l’import que considera que va deixar de guanyar per haver renunciat al complement salarial que rebia per la condició de conseller amb dedicació exclusiva. Fonts d’Andorra Endavant van confirmar ahir aquesta demanda, que va ser explicada en una reunió del partit, i van mostrar la seva “estupefacció” per la reclamació, que ascendeix aproximadament a 64.000 euros pel període que va des del juny del 2020 fins a final de la legislatura

#1 Quin galtes

(06/10/23 07:06)