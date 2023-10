Condemnats per blanquejar 600 milions de pessetes del narcotràfic

Actualitzada 05/10/2023 a les 12:43

El Tribunal de Corts ha imposat una pena de tres anys de presó condicional i una multa de 120.000 euros a un andorrà i la mateixa condemna de presó i una multa de 60.000 euros a un altre ciutadà del país com responsables del delicte major continuat de blanqueig de diners o valors provinents del tràfic de drogues mitjançant grup organitzat i amb habitualitat. Els fets es remunten al 1998 i la sentència afirma que els dos processats van ingressar més de 600 milions de pessetes als seus comptes bancaris que van ser convertits en dòlars i lliurats en xecs per ser retornats a les persones de les quals provenien. Els magistrats indiquen que hi ha una diferència entre els diners ingressats i els transferits que són les comissions pagades per la líder del grup, de varis milions de pessetes en un cas i de més de 200.000 pessetes en l'altre "lucrant-se així" amb l'activitat que havien desenvolupat.El veredicte recull que els dos condemnats participaven de l'operativa establerta per una ciutadana estrangera que liderava un grup criminal dedicat al tràfic de cocaïna i al blanqueig de capitals provinents del narcotràfic d'organitzacions colombianes pel qual va ser condemnada a 12 anys de presó i 12 milions d'euros de multa el 2003 per l'Audiència Nacional espanyola. Els magistrats assenyalen que els acusats van ingressar als seus comptes personals i professionals els diners en efectiu amagant l'origen delictiu i impedint la seva traçabilitat, introduint-los al sistema financer amb aparença de licitud i legitimitat. I explica que els diners que rebien de l'organització criminal "bé els retiraven en efectiu de forma pràcticament immediata, o bé transferien a societats pantalla, a fi que fossin confossos amb els diners derivats de les seves activitats comercials".Els processats van arribar a un acord amb el Ministeri Fiscal reconeixent els fets i acceptant el maig passat la pena que finalment se'ls ha imposat després de raficar-se en la vista del Tribunal de Corts.