Concurs de fotografia en motiu del dia de les biblioteques

Actualitzada 06/10/2023 a les 11:57

La Biblioteca Pública del Govern organitza un concurs de fotografia a través d'Instagram amb motiu del Dia internacional de les biblioteques el 24 d'octubre. Els participants hauran de fer un 'bookface' i publicar-lo al seu perfil de la xarxa social fent servir l'etiqueta #concursbookface.El bookface consisteix en una fotografia creativa en la qual es tracta de fondre’s amb la imatge de portada d’un llibre, encaixant la cara, i alguna altra part del cos, si és necessari, i fer-ho amb més o menys tècnica, gràcia i imaginació. Com a model, la Biblioteca Pública del Govern en publicarà un al compte d’Instagram cada divendres i s’etiqueta amb #bookfacefriday. El premi per a un sol participant consisteix en un val de compra de llibres valorat en 100 euros i entrades per a 2 persones per als museus del país.Poden participar al concurs totes les persones residents a Andorra que disposin d’un compte a Instagram. Cada persona pot presentar un màxim de 5 fotografies. La data límit per participar al concurs és el 31 d’octubre del 2023. Les bases completes es poden consultar a https://www.catalegbiblioteques.ad/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=4 17.