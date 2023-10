Avaluació de la delegació europea contra el racisme

Actualitzada 06/10/2023 a les 05:57

La delegació de la Comissió Europea contra el racisme i la intolerància (ECRI) del Consell d’Europa es va reunir ahir amb el Govern per avaluar “la igualtat efectiva i l’accés als drets, el discurs d’odi i la violència motivada per l’odi i la integració”. Els experts es van trobar amb diferents departaments de l’executiu per tal de poder conèixer els avenços i la situació a Andorra en els elements que concerneixen l’ECRI.

Els tècnics que es van reunir amb la delegació els van explicar els principis que persegueix la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes per “garantir la igualtat efectiva i el dret d’accés”, entre altres aspectes. A més, també els van exposar el seguiment donat per les autoritats andorranes a les recomanacions prioritàries formulades per l’ECRI en el seu informe del 5è cicle de monitoratge.