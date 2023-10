Vela demana el peritatge de la parcel·la del Madriu

Actualitzada 05/10/2023 a les 05:50

La consellera general i presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, va entrar ahir una demanda d’informació per sol·licitar el peritatge i els informes sobre la parcel·la d’accés al Madriu. L’emplaçament va ser adquirit per Govern i el comú d’Escaldes-Engordany.

La formació política va indicar en nota de premsa que el motiu de la demanda és la compra “del terreny de prat i la borda del Sabater per 825.000 euros, gairebé el doble del preu peritat”. Per això, la presidenta suplent va sol·licitar tota la documentació sobre el peritatge realitzat, així com l’informe de la intervenció general i el del departament de Patrimoni Cultural.

Vela també va demanar per l’acord que va signar el comú d’Escaldes-Engordany i l’acte de Govern autoritzant aquesta adquisició i va sol·licitar el o els múltiples projectes que s’albira fer en aquesta parcel·la.

L’acord el van signar ambdues parts la setmana passada i es va donar a conèixer en un acte presidit per la ministra de Cultura, Mònica Bonell, i la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili. Es tracta d’una parcel·la que disposa de 8.731 metres quadrats i que conté dues edificacions, una de les quals una borda de 111,45 metres quadrats, on es podrien fer dues plantes i que es planteja rehabilitar. Un dels altres projectes que es planteja fer és la possibilitat d’habilitar-hi un punt d’informació, entre d’altres opcions.