Des del 2015-2016 i a través de diferents edictes s’han fet fixos 116 llocs de feina

Les places vacants del cos d’educació són aquelles que no tenen un titular assignat o bé perquè qui l’ocupava ha arribat a l’edat de jubilació o bé perquè ha demanat una excedència sense reserva del lloc de feina. Són aquestes les que poden ser objecte d’edicte per tal de designar-ne un nou ocupant. Actualment, representen el 7,15% del total de les places i un 4,48% estan cobertes amb interins. Són dades aportades pel ministre d’Educació, Ladislau Baró, a una bateria de preguntes formulades per la consellera de Concòrdia Maria Àngels Ache sobre la situació del personal eventual del cos d’educació. Aché