Un aficionat es cola a l'Estadi Nacional

Actualitzada 05/10/2023 a les 21:31

Andorra i Saragossa han diputat aquesta tarda a l'Estadi Nacional un partit de futbol que ha finalitzat amb la victòria del conjunt aragonès per (1-0). Tot i el si del partit, els últims minuts s'han vist enterbolits per un aficionat que s'ha colat en terreny de joc. El partit es trobava en els últims minuts quan un home ha saltat la balla per accedir al camp. Ràpidament, la seguretat de l'Estadi ha pogut controlar a l'individu i la situació fent-lo fora.