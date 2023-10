Actualitzada 05/10/2023 a les 13:58

Durant l’estiu s’han fet 6 intervencions relacionades amb agressions masclistes i així ho han constatat al Punt Lila de diverses festes majors. Algunes persones també van accedir per demanar que era el Punt Lila i que feien a les festes, assegura Lara Kinder, cap d’àrea de Salut Pública.La majoria de les persones ateses han estat joves d’entre 16 i 25 anys i no s’han volgut donar més detalls per la protecció de dades.