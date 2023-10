Les pluges no arribaran fins a la setmana vinent

Actualitzada 05/10/2023 a les 15:59

Les primeres senyals de precipitacióapareixen divendres 13️(esquerra↙️), però són senyalsmolt tímides



La probabilitat de precipitació️, l'analitzarem a partir del meteogramade tipus de precipitació️ (dreta)↘️del centre europeu @ECMWF https://t.co/IZEtlbNgFq pic.twitter.com/hTpkrdLFaZ — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) October 5, 2023

Sense novetats en la situació meteorològica, el dèficit d'aigua, precipitacions i les temperatures️d'estiu (calorós) continuen sent protagonistes a #Andorra

Durant el cap de setmana no tindrem cap mena de canvi☀️+☀️ pic.twitter.com/ethAKsS5Ku — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) October 5, 2023

El servei meteorològic preveu que el "dèficit de precipitacions i temperatures d'estiu calorós" s'allargarà fins com a mínim la setmana vinent. De fet, els primers senyals de pluja no apareixen fins divendres 13 i són "molt tímids", segons el meteograma publicat aquest matí per Meteo. La previsió alerta d'una pujada de temperatures de cara a demà causada per les altes pressions del nord d'Àfrica, amb màximes de 29 graus a Andorra la Vella. L'anticicló, centrat a la península Ibèrica, continuarà portant estabilitat i calor tot el cap de setmana, en una tardor "estancada per la sequera", segons el servei.Les temperatures podrien suavitzar-se una mica a partir del dilluns, amb màximes de 25 graus, i a finals de setmana s'espera que es mantinguin les altes pressions, però que les temperatures siguin ja "suaus per a l'època".