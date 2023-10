Els vint anys de residència exigits a la llei en vigor no hauran de ser ininterromputs en determinats casos

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va exposar ahir davant de la comissió legislativa les línies estratègiques i els projectes de la seva cartera per a la present legislatura. Una de les accions que es preveuen per millorar el servei públic a l’administrat és la modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, “amb petites millores en els procediments i els requisits per adquirir la nacionalitat” amb l’objectiu de “ser més justos”. D’aquesta manera, un dels canvis que s’introduiran a la Llei de la nacionalitat en vigor serà la possibilitat que es puguin sumar fins a arribar als 20

