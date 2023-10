L’exministre està disposat a ser el candidat ‘taronja’ després de la renúncia de Camp a optar a un segon mandat

L’exministre i economista Jordi Alcobé encapçalarà la candidatura demòcrata per Canillo a les eleccions comunals del 17 de desembre vinent. Segons va poder saber ahir el Diari, Alcobé s’hauria decidit finalment a prendre el relleu de Francesc Camp. L’encara cònsol major va anunciar a mitjan setembre que no optaria a un segon mandat. Qui acompanyarà Alcobé com a número dos de la llista dels taronges és encara una incògnita. Un dels noms que han sonat és el de l’actual cònsol menor, Marc Casal, però, segons van apuntar fonts properes al partit, no s’ha confirmat res en el si del comitè parroquial