Fre a la llei de descongelació dels lloguers a l'espera de l'IPC

Actualitzada 05/10/2023 a les 11:23

Durant la reunió del CES s'ha aprovat també el reglament contra l'acostament sexual a les empreses i el que farà possible el registre sobre la bretxa salarial. A més, CEA i USdA han continuant atansant posicions de cara a l'increment salarial per a l'any vinent. Així, el secretari de l'USdA, Gabriel Ubach, ha advocat perquè "Govern, patronals i sindicats vagin de la mà" per trobar solucions a l'elevat cost de la vida, i en especial a la problemàtica de l'habitatge.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat avui, al si del Consell Econòmic i Social (CES), que la llei que ha de regular la descongelació dels lloguers està pràcticament enllestida. Tot i això, Marsol ha indicat que el Govern es manté a l'espera per si ha d'introduir algun canvi a causa de l'increment que està experimentant la inflació, que se situa ara per sobre del 6%. Segons ha assenyalat la ministra aquesta llei servirà per al conjunt dels quatre anys de la legislatura.