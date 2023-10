Espot participa en la reunió de la Comunitat Política Europea

Actualitzada 05/10/2023 a les 11:10

El cap de Govern, Xavier Espot, va participar ahir a la Cimera de la Comunitat Política Europea, celebrada a Granada. Espot va reunir-se amb el secretari d'Estat per als Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, i el ministre d'Estat de Mònaco, Pierre Dartout, per tractar les "visions compartides sobre el futur d'Europa i els reptes que se'ns plantegen", explica el cap de l'executiu a través de les xarxes socials. Un dels temes de la trobada també va ser "el rol cabdal" que els petits Estats poden tenir a Europa.L'executiu contextualitza que aquesta és la tercera reunió de la Comunitat Política Europea, organitzada per Espanya en el marc de la seva presidència del Consell d'Unió Europea. Al llarg de la jornada es van celebrar diferents taules rodones per incentivar la col·laboració dels dirigents i entre països en àmbits com la seguretat, la transició energètica, la crisi climàtica, o la digitalització. Espot hi ha participat juntament amb el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, amb l'objectiu de "continuar teixint complicitats" amb els mandataris europeus de cara a la negociació per a l'acord d'associació amb la UE, segons va informar ahir Govern.