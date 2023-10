Els agents penitenciaris denuncien de personal

Actualitzada 05/10/2023 a les 19:00

Els agents penitenciaris denuncien falta de personal al cos i asseguren que "ens enfrontem a una limitació significativa de personal i medis tècnics" que els impedeix assumir el trasllat de presos. Els tres sindicats que representen el departament d'Institucions Penitenciàries -el sindicat d'Institucions Penitenciàries (SIP), el sindicat Penitenciari andorrà (SPA) i el sindicat de Personal Penitenciari (SPP)- han enviat una carta conjunta per donar a conèixer "seriosos obstacles en la cobertura dels edictes", una problemàtica que consideren que té "diverses arrels que cal abordar amb urgència".Els penitenciaris manifesten que les condicions laborals actuals "no són atractives per atreure ni retenir personal qualificat", fet que ha portat a "una manca de recursos humans". En aquest sentit, apunten que des de principis d'any "hem estat fent un volum d'hores extraordinàries que no serà assumible a llarg termini" per tal d'intentar pal·liar la manca d'efectius, "posant en risc la nostra pròpia salut i benestar i, a vegades, el bon funcionament del dia a dia". A més, indiquen que la jubilació prevista en un termini d'un any i mig de cinc membres del cos agreuja la situació, ja que es tracta de "comandaments experimentats i aquesta pèrdua de coneixements i experiència tindrà repercussions importants". Els sindicats lamenten que a causa de la manca de personal "difícilment es podrà convocar una promoció per substituir els comandaments, comprometent la qualitat de les tasques que tenim encomanades".En la carta els treballadors de la presó també exposen que la creació de la nova àrea de salut mental comporta una "càrrega addicional sobre els agents penitenciaris", perquè, segons afirmen, "no compta amb una estructura adequada ni amb prou professionals per fer front a les seves responsabilitats". Aquesta situació comporta que els agents penitenciaris "hagin de fer front a aquesta situació desenvolupant tasques per les quals no han estat degudament formats".En referència als trasllats, els sindicats asseguren que la seva negativa "no es deu a una falta d'interès o apreciació pel valor intrínsec de la proposta", i recalquen que en aquests moments "és més adequat centrar-nos en les tasques que podem realitzar amb els recursos disponibles". Finalment, els sindicats anuncien que han demanat una reunió amb la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, per abordar la situació i buscar "solucions efectives".