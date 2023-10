El Govern trenca amb Autocars Andorra per incomplir el servei

L’empresa, que portava dues línies de transport escolar, no va arribar a fer cap viatge

El Govern ha escindit el contracte amb l’empresa Autocars Andorra per incomplir el servei de transport escolar en dues línies en les quals viatjaven els alumnes de l’escola andorrana de maternal i de primera ensenyança d’Andorra la Vella, el col·legi Sant Ermengol i el col·legi Janer. Segons va informar l’executiu, l’empresa havia de fer passar dos autobusos, però no va arribar a proporcionar el servei. De manera transitòria “i amb l’objectiu de no deixar que els alumnes es quedessin sense cobertura de transport escolar, el ministeri va optar per desdoblar altres línies de transport escolar i garantir el servei des