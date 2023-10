Dues persones ferides per intoxicació per inhalació de fum en un incendi a Encamp

Els bombers van intervenir ahir al migdia en una actuació d’extinció d’un incendi en un domicili, concretament en un pis de la parròquia encampadana, on dues persones van resultar ferides lleument per intoxicacions que estarien causades per la inhalació de fum. L’avís va arribar pocs minuts abans de les dotze del migdia, declarant que s’hauria originat un foc en un habitatge del carrer Mirador, ubicat a prop de l’antic telecabina i de la CG-2. La propietària va poder controlar el foc, que s’hauria originat a la cuina del pis i que va causar danys a la campana. Posteriorment, els bombers van poder