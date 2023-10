Costa reclama 64.000 euros a Montaner per l'extra que no va cobrar

La consellera general va exposar al seu partit que en cap moment havia pressionat mediàticament a Costa per renunciar al seu salari i que aquest ho va fer de manera voluntària, i que després de la presentació de querella de Costa, el Tribunal de Corts va dictar un aute mitjançant el qual decidia processar-la per revelació de secrets sense imposar-li cap mesura preventiva de caràcter personal o econòmic i acordava no fer-ho pels presumptes delictes de calúmnies i de difamació.Montaner no ha volgut fer declaracions i que considera que és a la Batllia qui ha de pronunciar-se. La presidenta d'AE va explicar al partit que no havia filtrat res a la premsa i que només havia parlat en l’esfera purament política per canviar el reglament del Consell General, i va insistir sobre el fet que havia rebut la informació per un error de la CASS, com va reconèixer la parapública.