59 alumnes d'FP treballaran en empreses del país pel projecte Tàndem

Actualitzada 05/10/2023 a les 13:32

Andorra Business ha presentat aquest matí la vuitena edició del projecte Tàndem, una proposta que té per objectiu apropar els alumnes de Formació Professional (FP) a empreses del país. Aquest any s’hi impliquen un total de 12 docents i 59 alumnes que estan cursant alguna formació en l’àmbit sanitari, sociosanitari i informàtica. Les empreses col·laboradores són Nice Tech, Molines Patrimoni i Opció Group, tres negocis que posaran reptes a l’alumnat que haurà d’elaborar un treball de caràcter innovador i realista. El guanyador es concursarà el proper 19 de desembre.

La voluntat és equipar als alumnes dels coneixements necessaris i aspectes més tècnics per facilitar la seva inserció laboral. Segons el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, "el talent dels joves és fonamental per a les empreses perquè aporta energia, creativitat i adaptabilitat". Per la seva part, el director de Formació Professional, Formació d’Adults i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, "la major part" dels alumnes troben feina entre el primer i el tercer mes a l’acabar una FP.

Fins al moment, 24 empreses han participat en les anteriors edicions d’aquest projecte que està impulsat per Andorra Business, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern.

Règim simplificat de comptes

Saura ha aclarit durant la presentació que està amb converses amb les empreses del país i el Col·legi d’Economistes d’Andorra i els fiscalistes per millorar i simplificar el règim simplificat de comptes. Segons ell, es tracta d’un tràmit que dona "problemes" a les empreses i "posa traves legislatives". Així, es pretén buscar una solució per facilitar el desenvolupament diari dels negocis i “que no es vegin carregats”, a l’hora que s’assegura que l’administració "no quedi coixa" i disposi de la mínima documentació necessària, ja que aquesta afavoreix les estadístiques i ajuda a entendre l’economia del país, segons ha explicat Saura.