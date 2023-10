Actualitzada 04/10/2023 a les 19:51

Una delegació de la Comissió Europea Contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) es troba de visita a Andorra per dur a terme les tasques del cinquè cicle de monitoratge per avaluar el seguiment per part de les autoritats de les recomanacions fetes des d'aquest organisme. La visita se centra en tres grans àmbits, la igualtat efectiva, el discurs d'odi i la violència associada a quest tipus de discurs i la integració i la inclusió.La delegació s'ha reunit aquesta tarda durant una hora amb els presidents de quatre comissions legislatives. En concret, a la reunió que ha tingut lloc al Consell General, hi han assistit Noemí Amador i Salomó Benchlluch, presidenta i vicepresident de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat; Susanna Vela i Marc Magallon, presidenta i vicepresident de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports; Jordi Casadevall i Gemma Riba, president i vicepresidenta de la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient; i Sílvia Riva, vicepresidenta de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals.La delegació de la Comissió Europea Contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) la formen Patrice Davost, membre per part de Mònaco, Kristina Pardalos, membre per part de San Marino, Johan Friestedt, secretari executiu de l'ECRI, i Sophie Kurt, membre del secretariat.