﻿Operativa la nova línia d'autobús d'Andorra amb la Seu

Actualitzada 04/10/2023 a les 13:36

HIFE ha inaugurat aquest matí la nova línia d'autobusos que opera des de la Seu fins al Principat i que oferirà el doble de freqüència amb vehicles híbrids cada mitja hora, abonaments més barats i un servei exprés. El trajecte tindrà parades a Sant Julià de Lòria, Santa Colona, Escaldes-Engordany i a la capital, així com un viatge directe sense aturades intermitges.Es tracta d'una línia de trajectes internacionals que es farà juntament amb Camino Bus, la companyia també encarregada de fer els viatges fins a la Seu, i que ara ha pogut posar-se en marxa amb més freqüència i reducció de tarifes. Tot plegat, després que el Govern espanyol donés l'autorització per poder circular fora del país, una qüestió que havia d'estar enllestida a principis de setembre, però que s'ha allargat fins ara.El Govern preveu assolir els 30 viatges per dia, respecte als 14 que s'oferien fins ara, i amplia l'horari de servei. Els dies laborables i dissabtes, el primer trajecte d'Andorra a la Seu comença a les 04h00 i el darrer a les 21.30 hores. Pel que fa al recorregut contrari, el primer s'inicia a les 6.30 hores i el darrer a les 23.45 hores.Les tarifes també disposen de preus rebaixats des del 6% pels usuaris amb abonaments habituals i descomptes del 10% al 20% per famílies nombroses, monoparentals i la tercera edat.