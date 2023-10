Ocupació hotelera del 55,8% al setembre

Actualitzada 04/10/2023 a les 09:08

L'ocupació hotelera ha estat aquest mes de setembre del 55,83%, segons les dades facilitades per la Unió Hotelera d'Andorra (UHA). El seu director, Jordi Pujol, les valora positivament, ja que es troben lleugerament per sobre de les de l'any passat, quan es va situar al 50,27%. Pujol destaca que "sembla que aquesta temporada d'estiu, juny i setembre hem estat uns puntets per sobre dels anys anteriors, el que encoratja a seguir en aquesta línia de desestacionalització desitjada". El director de l'UHA concreta que la setmana passada, última de setembre, es va registrar una mitjana d'ocupació del 48,73% i del 65,96% pel que fa al cap de setmana.