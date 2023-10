Martí i Bartumeu seran observadors actius en les negociacions amb la UE

Actualitzada 04/10/2023 a les 11:05

Els excaps de Govern demòcrata, Toni Martí, i el socialdemòcrata Jaume Bartumeu, han estat designats aquest matí observadors actius en les negociacions entre Andorra i la Unió Europea per tancar un acord d'associació.La proposta ha estat fet pel cap de Govern, Xavier Espot, i ha rebut el suport de tots els partits que participen en el pacte. Martí i Bartumeu assistiran a les reunions entre les dues delegacions a títol d'assessors, encara que no podran intervenir en les trobades.La decisió s'ha pres aquest matí en una reunió d'urgència on han estat convocats tots els partits que formen part del pacte. El Govern vol tancar l'acord a finals d'any, però ara mateix s'estan abordant alguns dels aspectes més delicats, com són la lliure circulació de persones i de capitals i les telecomunicacions, que afecta el monopoli d'Andorra Telecom. Pel que fa a les quotes hi ha un principi d'acord, que permetrà mantenir un sistema similar a l'actual pels treballadors comunitaris, i també es podrà fer un control dels antecedents penals que serà sistemàtic per a les professions sensibles (com ara les sanitàries o educatives) i aleatori per a la resta.També s’ha d’acabar de tancar la negociació sobre Andorra Telecom. Es té clar que se seguirà un sistema progressiu pel que fa a la liberalització del sector, que es farà per fases amb un període transitori. S’ha d’acabar de concretar, però, quins seran els tempos finalment acceptats per Europa tant per a la liberalització com per a l’eliminació del roaming, ja que fins ara les propostes d’Andorra han estat rebutjades per Brussel·les pel que fa al calendari.Finalment, pel que fa a la lliure circulació de capitals, l'executiu admet que és l'annex que té encara més recorregut de treball i el document que els darrers dies ha estat objecte de notícia és inicial i "de màxims". Es negociarà tot el que consideren línies vermelles. Entre aquestes, es vol negociar la qüestió de la reciprocitat, és a dir, que els bancs d'altres països no es puguin instal·lar al país fins que Andorra també ho pugui fer fora o el paper dels supervisors europeus, entre d'altres.