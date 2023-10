La telefonia va fallar per una intervenció d'Andorra Telecom

Actualitzada 04/10/2023 a les 13:21

Andorra Telecom ha informat avui respecte a la incidència que hi va haver ahir en els serveis de la telefonia fixa i mòbil que van afectar els usuaris del país. La incidència va ser causa d'una intervenció programada que va provocar un desalineament entre els dos equipaments essencials que donen suport als serveis de telefonia, afectant els serveis de telefonia fixa i mòbil.Segons explica l'empresa l'equip tèncic de l'operadora es va bolcar per resoldrre la incidència. En menys d'una hora els serveis es van començar a restuaurar gradualment. Alhora, durant la tarda es va contactar amb els cossos d'emergècnai per avaluar alternatives i mesures per donar la millor resposta durant el temps de restabliment del servei.L'empresa explica que la intervenció que va provocar la incidència és una més, del miler d’intervencions, que la companyia executa anualment sobre les seves plataformes per implementar millores a la xarxa. Tanmateix, Andorra Telecom demanen disculpes per les molèsties i interrupcions de servei que això va causar als seus clients.