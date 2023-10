El projecte de pressupost per a l’any 2024 preveu un dèficit de 32 milions d’euros

El projecte de pressupost per a l’any 2024 preveu una inversió situada prop dels 50 milions d’euros, xifra similar a la dels últims exercicis, si bé la majoria d’aquesta quantitat estarà destinada a la posada en marxa d’un parc públic d’habitatges, amb la rehabilitació de diversos edificis per acollir pisos a preu assequible. “El gran projecte d’inversió dels anys 2024 i 2025 és l’habitatge, ja que, per exemple, es va aprovar un crèdit extraordinari de 50 milions per a tres anys, i també seguiran fent-se inversions en infraestructures”, va explicar ahir el ministre de Finances, Ramon Lladós. El projecte de pressupost entrarà