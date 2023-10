L'AFA podrà sancionar la falsificació de bitllets

Actualitzada 04/10/2023 a les 17:56

L'Autoritat Financera Andorrana (AFA) tindrà competències a partir d'ara per sancionar les activitats irregulars en la reproducció de bitllets al país, segons ha informat el ministre Portaveu, Guillem Casal. D'aquesta manera, l'AFA tindrà la facultat d'actuar davant les falsificacions de bitllets i, posteriorment, notificar-les al Banc Central Europeu.La competència s'adquireix després de l'aprovació del consell de ministres de la llei de modificació sobre l'euro, una adaptació "merament tècnica a la normativa europea", segons Casal. Així, el ministre ha recalcat que l'habilitació d'aquesta competència a l'AFA no ve motivada per la constatació de delictes d'aquest caire al país, ja que "no són activitats pròpies de la nostra cultura social, però evidentment també hem de gaudir d'aquesta normativa".L'executiu ha informat de l'eliminació de l'edat límit per formar part del consell d'administració de l'AFA, que fins ara se situava als 75 anys. En referència a aquest fet, Casal ha indicat que "els membres del consell administratiu són persones amb trajectòries acadèmiques i professionals específiques, coneixedors del món financer, i Andorra necessita envoltar-se del personal idoni, amb les competències necessàries per ocupar aquests llocs".