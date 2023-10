Jornada entre empreses i entitats no lucratives a l'UdA

Actualitzada 04/10/2023 a les 12:03

La Universitat d'Andorra organitza divendres una jornada de treball i intercanvi entre empreses i entitats sense ànim de lucre. Sota el títol 'Empreses i entitats no lucratives. Oportunitats en el nou marc fiscal', la jornada pretén ser un espai de diàleg perquè ambdues parts puguin compartir les col·laboracions existents entre el sector privat i el tercer sector, així com abordar nous projectes de col·laboració.L'esdeveniment es farà a partir de les 9.50 hores a la sala d'actes de l'UdA i va dirigida a empreses i entiats del sector privat que col·laborin amb ONG o ENL, o que vulguin començar a participar amb el tercer sector; a ONG o ENL que vulguin conèixer o ampliar els seus coneixements per a col·laborar amb el sector privat; estudiants universitaris interessats a participar en projectes de cooperació i voluntariat, i a persones interessades a saber de priemera mà com poden col·laborar el sector privat i el tercer sector. Les inscripcions a la jornada es poden fer a través de l'enllaç