Dos intoxicats en un incendi d'un pis a Encamp

Actualitzada 04/10/2023 a les 13:01

Els bombers han intervingut aquest migdia en un incendi en un pis d'Encamp on dues persones han resultat ferides lleument per intoxicacions causades per la inhalació de fum. L'avís ha arribat pocs minuts abans de les 12 del migdia, per un foc en un habitatge al carrer Mirador, ubicat a prop de l'antic telecabina. Diverses dotacions del cos d'extinció s'han desplaçat fins al lloc dels fets, i pocs minuts després les flames ja estaven controlades, segons ha informat la policia. L'incendi s'hauria originat a la cuina del pis, causant danys a la campana.