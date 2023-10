Govern retira la concessió de dues línies de transport escolar

Actualitzada 04/10/2023 a les 19:09

Govern ha retirat la concessió de dues línies de transport escolar a l'empresa responsable de donar cobertura a alguns alumnes de l'escola andorrana de maternal i de primera ensenyança d'Andorra la Vella, el col·legi Sant Ermengol i el col·legi Mare Janer, i l'ha adjudicat a la segona empresa que es va presentar al concurs. L'executiu concreta que l'adjudicatària, Autocars Andorra 2011 SLU, "no va arribar a donar el servei". Per aquest motiu, el ministre Portaveu, Guillem Casal, ha anunciat de la rescissió del contracte amb l'empresa i l'adjudicació d'aquestes dues línies a Interurbana Andorrana SA, que havia quedat segona en la licitació. L'afectació va quedar resolta el dilluns i avui el consell de ministres formalitzat el traspàs de l'adjudicació.Per tal de solucionar la problemàtica de manera transitòria, el ministeri va optar per desdoblar altres línies de transport escolar, garantint així el servei de tots els alumnes. Aquesta solució implicava, però, que els alumnes d'aquests centres haguessin de modificar durant uns dies l'hora de sortida de les aules per adaptar-se als horaris temporals, segons especifica Govern.El ministre ha assegurat que aquesta era la "preocupació major" del ministeri d'Educació al voltant del transport escolar, que "ara ja ha quedat resolta". Tanmateix, ha informat que l'executiu està treballant per solucionar una segona problemàtica que afecta alguns alumnes que pugen al bus a Sant Julià de Lòria i baixen al col·legi Janer "força abans de l'obertura de portes". Casal ha assegurat que el ministeri està treballant en "posar els mitjans necessaris per poder solucionar-ho" i que els alumnes afectats "puguin arribar a una hora idònia i garantint la seva seguretat". Finalment, ha afegit que els alumnes del Mare Janer que surtin els divendres 15 minuts abans de classe, amb motiu al canvi d'horari del col·legi, "tindran un autobús esperant-los a la porta".El consell de ministres ha aprovat dues licitacions que tenen com a finalitat "seguir millorant la seguretat a la xarxa de carreteres del país". Per una banda, s'ha ratificat la licitació dels treballs de col·locació de barreres dinàmiques a la General 2, al seu pas per la parròquia de Canillo i, concretament, a la part baixa de la zona de Racons. Les obres permetran que disminueixi el risc dels usuaris de la via davant a possibles caigudes de blocs rocosos del vessant. Els treballs es liciten per concurs nacional, procediment obert i modalitat ordinària i els interessats poden fer arribar les seves propostes fins al 23 de novembre.D'altra banda, Govern ha anunciat la licitació dels treballs d'arranjament del mur de sosteniment de la General 2, just a la sortida del Pas de la Casa i en direcció a port d'Envalira. Els treballs preveuen la millora de 470 metres lineals de mur de maçoneria. La licitació es farà per concurs nacional, procediment obert i modalitat ordinària i el termini de propostes tanca també el 23 de novembre.L'executiu ha anunciat en la roda de premsa posterior al consell de ministres la licitació d'un nou tram del camí verd a la parròquia d'Encamp. Es tracta de la fase 2 de les obres, amb un tram de 300 metres de llargada que connectarà l'aparcament del pont de les Riberaygües amb el referit parc, pel marge dret del riu Valira d'Orient. El concurs, nacional, amb procediment obert i contractació ordinària, també es mantindrà obert fins al 23 de novembre.