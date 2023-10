FEDA amplia la xarxa de calor a les escoles andorrana i espanyola d'Escaldes

Actualitzada 04/10/2023 a les 18:34

L'escola andorrana i espanyola de primera ensenyança que es troben a l'edifici escolar de Fiter i Rossell d'Escaldes-Engordany s'embarquen a la xarxa de calor i fred de FEDA Ecoterm. L'edifici és el segon centre escolar que utilitzarà aquest tipus d'energia, sostenible tal com va fer prèviament el Lycée Comte de Foix d'Andorra la Vella.L'adjudicació dels treballs es faran de forma urgent perquè el servei pugui estar disponible a partir d'aquest mateix hivern. Les obres s'iniciaran aquest octubre per poder donar servei al mes de novembre, reduint alhora les emissions CO₂.El Govern ha aprovat avui l'adjudicació dels treballs per renovar el pati interior de l'escola francesa de Sant Julià de Lòria. L'adjudicació ha recaigut sobre l'empresa Progec S.A per un import de 522.683,65 euros amb un termini d'execució de sis mesos. Les obres són per solucionar els problemes de l'estat del paviment i alhora construir un cobert per resguardar els infants del sol.Alhora s’ha donat llum verda a l’adjudicació dels treballs de refecció de la coberta de la Duana de Sant Julià de Lòria, que ha recaigut sobre la mateixa l’empresa per un import total de 261.772,36 euros i un termini d’execució de tres mesos.El Consell de Ministres ha aprovat avui el pla d'estudis del nou bàtxelor en educació social de la Universitat Carlemany. Els titulats podran treballar en diferents contextos com a educadors socials. El pla d'estudis té una càrrega de treball de 180 crèdit europeus i la durada és de tres cursos acadèmics a temps complet dividits en sis semestres.