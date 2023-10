Josep Majoral apunta a una inversió publicoprivada per fer possible el projecte

El comú de Sant Julià de Lòria està treballant en un estudi de viabilitat econòmica per calcular la inversió que suposarà construir la residència universitària a l’antic hotel Pol. El cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, va insistir que encara no hi ha una decisió definitiva sobre l’emplaçament, però que el fet que l’hotel Pol sigui ja un edifici públic és un pas important. Sobre la implicació del Govern, va apuntar que hi ha hagut converses de “passadís” en el moment en el qual s’estava treballant tota la transacció extrajudicial derivada de les responsabilitats en l’esllavissada al terreny de