Educació revisa la graella d'avaluació dels docents

04/10/2023

El Govern va respondre ahir mitjançant el butlletí del Consell General a les preguntes formulades per la consellera general del grup parlamentari Concòrdia Maria Àngels Aché relatives a l'avaluació i contractació dels treballadors públics interins del Cos d'Educació.En una pregunta d'Aché demanava quina era la posició del Govern entorn de la graella d'avaluació professional horitzontal del personal docent de caràcter fix. El ministeri va assegurar que des del mes de gener es toven en procés de revisió i de treball tècnic de l'actual informe d'avaluació dels docents.D'altra banda, el ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats va respondre que hi ha diverses naturaleses de tipus de places i la seva cobertura. En primer cas hi ha les places fixes que representen un 73,71% del total de les places, de les quals un 9,98% dels ocupants substituts són interins. Les places vacants que representen un 7,15 del total, de les quals 4,84% estan ocupades per treballadors públics interins. I per finalitzar les places per a funcions estructurals i periòdiques que representen un total del 16,19% de les places.Educació va declarar que la voluntat de l'anterior legislatura era la d'arribar a un 15% del percentatge de places no consolidades i es van consolidar 116 places en un període de 6 cursos escolars. L'actual Govern té la voluntat de continuar amb la consolidació del personal per fidelitzar el capital humà del Cos Especial d'Educació, tot i que remarquen que depenent d'indicadors demogràfics, d'immigració no es puguin consolidar en totalitat.De la mateixa manera, remarquen que el marc legal no preveu un nombre mínim d'interins a les escoles, ja que pot variar en funció de les necessitats dels centres i de l'obertura o tancament d'aules. El ministeri fa una planificació anual i demana a Govern l'autorització corresponent. En l'actualitat o hi ha cap centre educatiu en què se superi el 15% de places vacants cobertes pel personal interí.El ministeri va informar que des del curs 2021 l'Àrea de Recursos Humans publica el llistat per cada lloc de treball i cada llista de la borsa, dels candidats disponibles del Cos d’Educació. Al web del ministeri també es pot consultar tota la informació relativa al funcionament i la gestió de la borsa de personal; els comandaments immediats dels centres educatius disposen de la informació detallada per tal de traspassar-los al seu personal.D'altra banda, el grup parlamentari de Concòrdia, preguntava per què el Govern ha descartat participar en les negociacions intergovernamentals per l'elaboració del tractat internacional per la contaminació del plàstic. En resposta del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia asseguren que després de diverses reunions el Govern està seguint el procés de negociació d'aquest instrument i un cop s'adopti el text es podrà signar i adherir-s'hi, segons la fórmula prevista en el mateix text.