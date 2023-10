Detinguda una dona per manipular receptes mèdiques

Actualitzada 04/10/2023 a les 13:53

La policia va detenir ahir al matí una dona de 56 anys per presumptament manipular receptes mèdiques. La Caixa Andorrana de Seguretat Social va posar una denúncia al cos de seguretat contra la dona que a través de la manipulació de les dates i part del text d'una recepta caducada, hauria estat adquirint medicaments en diverses farmàcies, entre l'abril del 2022 i el març del 2023 amb un perjudici per la CASS de més de 4.000 euros.D'altra banda, la policia ha arrestat avui a un home no resident de 50 anys per falsificar certificats d'experiència laboral per tal d'obtenir un permís de residència i treball.