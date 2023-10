El partit deixa per passades les eleccions la iniciativa d’expandir-se a altres parròquies amb nous comitès locals

Eva Sansa va ser proclamada ahir candidata de Ciutadans Compromesos per a les eleccions comunals del 17 de desembre. Tal com ja va avançar el Diari la setmana passada, l’actual cònsol menor de la Massana és la candidata per rellevar Olga Molné, que ha renunciat a continuar liderant la corporació i presentar-se de nou als comicis. El president de CC, Carles Naudi, va mostrar ahir la seva satisfacció després de la celebració al vespre del congrés ordinari del partit i va destacar el ple suport dels militants a Sansa per a la cita del 17-D. Molné abandona la primera línia política.