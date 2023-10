Casal assegura que a l'executiu "preocupa" l'avaria del servei telefònic

Actualitzada 04/10/2023 a les 19:01

El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha manifestat avui que "al Govern ens preocupa el que va passar ahir" amb la caiguda de les línies telefòniques de mòbil i fixos de manera generalitzada perquè la telefonia "és un servei essencial" i un mitjà utilitzat, especialment en el cas dels mòbils, pel conjunt de la ciutadania. Casal ha declarat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que li consta que Andorra Telecom "farà tots els treballs necessaris per minimitzar aquestes situacions en el futur o perquè no es puguin reproduir aquestes aturades" que van afectar tota la població.Guillem Casal ha afirmat que no té constància de cap problema major pel fet que no es podia trucar als serveis d'emergència perquè no funcionaven els telèfons durant tres hores i ha assenyalat que "esperem que hagi quedat en una caiguda del sistema i no hagi provocat danys majors a la societat". El ministre ha respost en ser preguntat per si es demanaran responsabilitats a Andorra Telecom que el Govern "està informat en tot moment" del que ha passat perquè ha recordat que Xavier Espot és el president de la companyia i ha remarcat que l'executiu "ha estat a sobre de la situació" reiterant que "preocupa el que ha passat".