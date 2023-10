'Branding' i sostenibilitat a les Jornades d'empresa

Andorra Telecom va celebrar ahir les Jornades d’empresa anuals, dedicades aquest any al branding, Marques que sedueixen, marques que venen. Segons el director de màrqueting d’Andorra Telecom i impulsor de l’esdeveniment, Carles Casadevall, es tracta de reflexionar i donar eines a les empreses del país per orientar la seva comunicació. A les conferències es va ressaltar la digitalització com una eina essencial per a l’anàlisi de dades i arribar al públic “més eficaçment”. També es va tractar la sostenibilitat com una estratègia essencial per a les noves empreses i les existents per respondre a la problemàtica del medi ambient. Van intervenir