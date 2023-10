"Saber fer marca" a les jornades d'empresa d'Andorra Telecom

Actualitzada 03/10/2023 a les 14:16

Les jornades d'empresa que organitza Andorra Telecom han posat l'accent aquest any en "saber fer marca", segons ha explicat el director de màrqueting d'Andorra Telecom i impulsor de l'esdeveniment, Carles Casadevall. Aquestes jornades tenen l'objectiu de reflexionar sobre diferents visions empresarials i donar eines a les empreses del país per orientar la seva comunicació. L'edició d'enguany ha comptat amb la ponència de l'exvicepresident de màrqueting global de Coca-Cola, Javier Sánchez, i el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma.Algunes de les conclusions han sigut la importància de saber fer marca i canalitzar l'essència d'una empresa al seu públic, segons ha explicat Sánchez. En aquest sentit, el ponent ha assegurat que tota empresa pot aprofitar les estratègies de màrqueting, independentment del tamany empresarial: "És universal, es pot aplicar a qualsevol marca". Ha assegurat que tot tipus de negoci "pot incrementar el valor del seu producte", no únicament grans multinacionals com Coca-Cola, fent ús dels recursos dels quals disposa la marca. "Abans calia molt pressupost, ara no cal ser una empresa molt gran", ha conclòs Sánchez.Per la seva banda, Ledesma ha assegurat que les jornades han tingut l'objectiu "d'inspirar" a petits empresaris per fer que les seves marques "parlin des de l'autenticitat", l'aspecte clau, segons ell. Ha traslladat durant l'acte una sèrie d'eines a tenir en compte per fer una marca "coherent i creativa" i per saber potenciar els seus mitjans propis.La conferència també ha posat en relleu alguns dels reptes als quals les empreses han de fer front, com ara, la irrupció de les noves intel·ligències artificials o la conscienciació per preservar el medi ambient. Seguint aquesta línia, el director de Grandvalira ha assegurat que una empresa no pot fer ús del "greenwashing", sinó que "ha de ser curosa amb el medi ambient i explicar què fa" per contribuir-hi. "Explicar el què no ets, no és una bona estratègia", ha conclòs Ledesma. Ho ha exemplificat amb l'autoproducció dels remuntadors de les estacions durant els mesos d'estiu. "Un alt percentatge de l'energia s'ha produït amb els propis recursos", ha aclarit.L'acte ha acumulat un "rècord d'inscrits" amb 180 persones, segons Casadevall, que ha celebrat disposar d'un professional nacional i un internacional: "Toquen àmbits diferents".