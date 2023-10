SDP proposa un pacte d'Estat per l'habitatge

Actualitzada 03/10/2023 a les 18:52

Josep Roig, president de Progressistes, ha proposat establir un pacte per l’habitatge obert a tots els sectors involucrats per programar una estratègia global que “faci front als desafiaments demogràfics i atengui a les necessitats dels joves i els sectors més vulnerables”. Segons la formació política les mesures realitzades fins ara des del Govern han estat insuficient ja que “el 67, 3% de la població mostra preocupació entorn a l’habitatge”, ha explicat tot posant de relleu la xifra donada des de l’Observatori.El pacte proposat per Progressistes es basaria en quatre pilars bàsics: la regulació del preu del lloguer, l’augment de l'oferta de lloguer assequible, la flexibilització dels requisits per accedir a les ajudes de l’habitatge i la promoció del creixement urbanístic sostenible.