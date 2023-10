Actualitzada 03/10/2023 a les 12:17

La policia andorrana està participant en les tasques de prevenció i seguretat del Mundial de Rugbi de França treballant amb els agents francesos a Tolosa. El cos remarca que és la primera vegada que efectius andorrans del grup d'especialistes en desactivació d'artefactes explosius, defensa nuclear, radiològica, biològica i química (TEDAX-NRBQ) col·laboren amb França en un esdeveniment d'aquest nivell per garantir la seguretat, tant de les delegacions com de les instal·lacions esportives.Sis agents especialistes del grup s'han integrat al dispositiu dedicat a la recerca i neutralització de possibles artefactes explosius, fent tasques de vigilància a l'estadi, la fan zone i els hotels on s'allotgen els equips, entre d'altres. El servei d'ordre andorrà indica que a més dels efectius s'ha destinat al dispositiu el material per desenvolupar la feina amb garanties, com la furgoneta adaptada i el robot de desactivació d'explosius. La vigilància a la competició esportiva està coordinada per la Sécurité civile i compta amb un equip de guies canins de Portugal en la recerca d'explosius.La policia explica que els agents andorrans passaran un total de 28 dies fent tasques al Mundial entre setembre i octubre, i indica que fa uns dies el director del cos, Bruno Lasne, es va traslladar a Tolosa per conèixer de primera mà la feina dels efectius del Principat.El cos de seguretat recorda que han cooperat en d'altres ocasions amb els cossos veïns, com ara quan el grup de TEDAX estava en formació amb la guàrdia civil a Barcelona fent pràctiques i es produïa algun atemptat terrorista. La col·laboració també s'ha concretat a Barcelona en la Cimera de caps d'Estat i de Govern de la UE del 2002, en el Fòrum Universal de les Cultures del 2004 o els actes previs i el casament de la Infanta Cristina el 1997.