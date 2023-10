“Neguit” per l'Agència de Protecció de Dades al Consell

El síndic general diu que s’ha iniciat un procés per canviar la llei

El síndic general, Carles Ensenyat, va manifesta ahir, amb relació a la situació que viu l’Agència de Protecció de Dades (APDA) amb la dimissió de bona part del personal, que “òbviament ens neguiteja”. En aquest sentit, Ensenyat va manifestar que s’ha iniciat una reflexió dins de la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals sobre una possible reforma pel que fa al funcionament d’aquest organisme perquè situacions com la que està vivint no es tornin a produir. Així, en una reunió de la comissió que va tenir lloc divendres passat i que va presidir el mateix síndic, es va