Desconeixien el futur trasllat de la unitat mental i reivindiquen més recursos

El trasllat de la unitat de salut mental a un centre polivalent amb l’objectiu d’aglutinar recursos va agafar les entitats i associacions que treballen amb aquest col·lectiu de sorpresa. Tant des de l’Associació de Joves en Risc (ADJRA) com des de Projecte Vida van reivindicar la manca de comunicació amb el ministeri, tot afirmant que se n’havien assabentat a través dels mitjans de comunicació. “Qualsevol recurs nou serà benvingut”, va afirmar Sandra Cano, presidenta de l’ADJRA, sobre l’anunci de creació del centre polivalent, “però necessitem una resposta ara, no demà”, va afegir, posant en relleu que hi ha una manca de recursos

#1 Gabriel

(03/10/23 07:40)