Guia de llenguatge per visibilitzar les dones

Actualitzada 03/10/2023 a les 10:36

L'Institut de les Dones d'Andorra (IAD) ha creat una Guia pràctica de llenguatge inclusiu i no sexista que s'ha fet amb la base del respecte per a la diversitat i tenint en compte que "el llenguatge no és neutral ni innocu" i que "visibilitzar les dones en el llenguatge és visibilitzar les dones en la societat", exposen en un comunicat. L'entitat recalca que "hi ha una connexió entre el llenguatge que s'utilitza i la posició de les dones -i de les persones en general- dins de la societat" i es vol sensibilitzar i oferir opcions a l'hora de comunicar tant oralment com per escrit.L'IAD destaca que la guia "suggereix i recomana" fòrmules per aconseguir una comunicació més integradora sense crear obligacions i vol fer reflexionar "sobre automatismes i micromasclismes" del llenguatge, als quals assegura "tots estem sotmesos". El text inclou models bàsics de comunicació per fer servir en diferents situacionsLa guia proposa en el cas dels càrrecs i professions "lluitar contra les resistències a utilitzar la paraula en femení" i dir conductora, enginyera, mecànica, metgessa, per exemple. I planteja acabar amb la tendència a col·locar primer el masculí en les exposicions públiques en considerar que és "un ordre imposat i rígid" que es pot modificar fàcilment. En el mateix sentit, afirma que "ens hem d'atrevir" a canviar les formes genèriques del masculí que qualifica com "tret androcèntric, és a dir, que exclou, omet o invisibilitza les dones". Com a exemple, esmenta canviar termes del masculí per invariable com ara els andorrans per la població d'Andorra; els homes per les persones; els padrins per la gent gran o els pagesos per la pagesia, entre d'altres.La guia està adreçada a tots els públics i es pot trobar al web de l'entitat i l'IAD remarca que el llenguatge "té la capacitat d'evolucionar i de fer evolucionar la societat, i utilitzar-lo amb propietat i consciència fa avançar en la igualtat".