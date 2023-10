Envien a judici ràpid un home que conduïa a 231 per hora

Els mossos d’esquadra van denunciar penalment el conductor d’un turisme que circulava a 231 per hora per l’autovia A-2 a l’Urgell. Segons van informar els agents del cos de seguretat, el 30 de setembre havien establert un control preventiu de velocitat. El dispositiu es va situar concretament al quilòmetre 495,8 de l’autovia A-2, dins el terme municipal de Bellpuig. El mateix 30 de setembre, passades les 17 hores, el radar va detectar un turisme que circulava a 231 per hora en un tram on, segons van assenyalar els mossos, la velocitat genèrica de la via és de 120. Els mossos van

#1 Conducció perillosa

(03/10/23 07:46)