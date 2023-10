Els rescats de muntanya pugen a 68 aquest estiu

Actualitzada 03/10/2023 a les 11:02

Les intervencions del Grup de Rescats de Muntanya dels Bombers (GRM) han augmentat aquest estiu dels 53 de l'any passat a 68 registrats entre el 15 de juny i el 15 de setembre, segons ha fet públic el Govern en un comunicat. El total se situa per sota de les 82 actuacions que es van fer l'estiu del 2021 i dels 88 del 2018, que és la xifra més alta dels últims 10 anys.Els agents han fet 8 recerques de persones perdudes o desorientades, 29 rescats a senderistes que havien incidents com una fractura o una indisposició i 25 serveis relacionats amb esports d'aventura com la BTT o l'escalada, entre d'altres. La pujada més important s'ha produït en els serveis a demanda de senderistes, que han estat 9 més que l'estiu anterior.El Govern indica que en el global de l'any també han pujat les intervencions del GRM amb 124 serveis que representen 21 més de les que es van fer en el mateix període del 2022.